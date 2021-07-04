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Почти 20 человек спасены в Японии после сошедшего оползня

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В результате операции по поиску выживших и пострадавших после сошедшего в субботу в японской префектуре Сидзуока мощного оползня удалось спасти 19 человек, сообщил телеканал NHK со ссылкой на премьер-министра страны Есихидэ Сугу.

Глава правительства отметил, что пострадали два человека, еще два человека погибли, причинен ущерб 130 строениям, отмечается в сообщении.

Ранее поступала информация о примерно 20 пропавших без вести жителях.

Суга обратился к населению с призывом следить за прогнозами погоды, соблюдать осторожность, следовать указаниям властей об эвакуации, если этого потребует обстановка.

Оползень сошел в субботу в городе Атами около 10:30 утра по местному времени (5:30 мск), снес несколько домов, повредил городскую инфраструктуру.

Согласно информации электроэнергетической компании Tokyo Electric Power Company, более 2,8 тыс. домов в регионе остались без электричества. Проливной дождь там шел несколько дней подряд.

Япония Атами Есихидэ Суга

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