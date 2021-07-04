Два человека погибли и 20 пропали после схода оползня в Японии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - На курортный город Атами (префектура Сидзуока) в Японии сошел оползень, в результате погибли не менее двух человек и еще 20 пропали без вести, сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

По данным агентства, оползень уничтожил 80 домов, потоки мутной воды уносили автомобили. Спасены десять человек, из них один получил легкие травмы.

Как отмечается, погибшими оказались две женщины. Их тела без признаков жизни были обнаружены в море береговой охраной.

По данным Kyodo, около 21 тыс. семей в Атами получили от властей распоряжение эвакуироваться из опасной зоны. Городское правительство объявило высший уровень предупреждения из-за высокого риска стихийных бедствий. Спасателям поступило около десяти звонков от людей, которые оказались заперты в своих домах из-за схода оползня.

Проливные дожди начались в регионе несколько дней назад, а затем в субботу с гор на город сошел оползень. Профессор университета Сидзуока Мотоюки Усияма в беседе с Kyodo оценил скорость оползня примерно в 40 километров в час.

Атами - курортный город в префектуре Сидзуока, расположенной примерно в 100 км к юго-западу от Токио. Там находится несколько курортов с горячими источниками.