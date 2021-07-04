Военный самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах

Спасены не менее 40 человек

Самолет C-130 (архивное фото) Фото: Bob Levey/Getty Images

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - На Филиппинах потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130 филиппинских военно-воздушных сил, на борту находились 85 человек, сообщило военное командование страны.

Associated Press сообщает, что в ходе спасательной операции из горящего самолета удалось спасти не менее 40 человек.

Спасательная операция продолжается.

Крушение произошло, когда самолет пытался совершить посадку на острове Холо в провинции Сулу.

"Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и пытался восстановить мощность, но потерпел неудачу и разбился", - заявил начальник штаба генерал Сирилито Собежана.

Как отмечает Associated Press, в центральной части Филиппин сегодня идет дождь, однако пока рано говорить, привела ли к трагедии погода. Кроме того, агентство указывает, что аэропорт на острове Холо находится в нескольких километрах от гористой местности, где правительственные войска ведут бои с исламистами, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещено в РФ).