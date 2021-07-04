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При крушении военного самолета на Филиппинах погибли 17 человек

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 17 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Филиппин на острове Холо в провинции Сулу на юго-западе страны, сообщает телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на слова филиппинского министра обороны Делфина Лоренсана.

Глава ведомства отметил, что на данный момент спасены 40 человек, найдены тела 17 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Всего на борту военно-транспортного самолета C-130 ВВС Филиппин находились 92 человека. По данным командования, самолет при посадке промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и разбился.

Channel NewsAsia указывает, что многие из пассажиров недавно прошли военное обучение, и их перебрасывали к месту несения службы на населенный преимущественно мусульманами остров, где правительство ведет антитеррористические операции.

Телеканал напоминает, что филиппинские власти поддерживают масштабное военное присутствие на юге Филиппин, где действуют различные группировки боевиков.

Филиппины

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