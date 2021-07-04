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Российский турист утонул в Гагре во время шторма

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Гагре во время шторма утонул турист из России, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МЧС Абхазии Роман Лабия.

По его словам, погибший - 42-летний житель Саратова Павел Данков.

"Волны достигали около трех метров, но несмотря на это турист продолжал нырять в море. Он утонул на глазах у очевидцев, никто не смог оказать ему помощь, поскольку был сильный шторм ", - сказал Лабия.

Водолазы МЧС пока не могут приступить к поискам утонувшего из-за продолжающегося шторма, добавил он.

В воскресенье вечером на некоторые районы Абхазии обрушился шквалистый ветер. В результате стихийного бедствия повалило деревья, сорвало крыши и оборвало линии электропередач.

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния сообщил журналистам, что в Сухуме большими деревьями перекрыты многие улицы. Упавшие деревья повредили несколько автомобилей, припаркованных у обочины дорог. Большая часть республики и Сухум были обесточены.

Минобороны Абхазии направило группировку военнослужащих на помощь в ликвидации последствий урагана в столицу республики.

"Военнослужащие министерства обороны, во взаимодействии с администрацией города Сухум и МЧС оказывают помощь в ликвидации последствий стихии", - сообщает пресс-служба военного ведомства.

К 23.00 в некоторые районы столицы республики и города в западной части Абхазии возобновлены подача электроэнергии и воды.

Абхазия Роман Лабия

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