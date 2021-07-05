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Что случилось этой ночью: понедельник, 5 июля

Выделение Минобороны РФ мест для лечения COVID-19 в медучреждениях, согласие Moet Hennessy на маркировку своей продукции в России по новым требованиям, гибель российского туриста в Абхазии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Свыше 30% коек военных медучреждений РФ выделят для больных COVID-19. Минобороны России начнет лечить гражданских пациентов в ведомственных больницах из-за обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в ряде регионов страны. "При необходимости в военных госпиталях будет развернуто более 12 тысяч койко-мест", - отметили в Минобороны РФ.

- В Moet Hennessy согласились с требованием РФ о маркировке продукции. В компании указали, что станут писать надпись "игристое вино" на своих бутылках, поставляемых в Россию. Новый законопроект вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, он исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории РФ.

- Российский турист утонул в Гагре во время шторма. По словам пресс-секретаря МЧС Абхазии Романа Лабии, погибший - 42-летний житель Саратова Павел Данков. В воскресенье вечером на некоторые районы Абхазии обрушился шквалистый ветер. В результате стихийного бедствия повалило деревья, сорвало крыши и оборвало линии электропередач.

- Из-за непогоды без света остались свыше 81,5 тыс. жителей Ставрополья. В частности, без электричества оказались тысячи жителей в Ставрополе, Ипатьевском, Грачевском, Андроповском, Предгорном, Петровском, Шпаковском и Благодарненском округах. Региональный главк МЧС распространил экстренное предупреждение, согласно которому 5 июля в Ставропольском крае ожидаются сильный дождь с грозой, градом и ветром до 27 м/с.

- Число жертв крушения самолета ВВС Филиппин достигло 50 человек. Воздушное судно разбилось при посадке на острове Холо в провинции Сулу. По данным командования, экипаж промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории ВВС Филиппин.

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