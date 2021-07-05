Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первые внутривенные испытания CRISPR/Cas, подтверждение эффекта "мертвого конуса", а также как Китай и РФ собираются осваивать Луну

Концепция создания Международной научной лунной станции Фото: Роскосмос

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Дети до семи месяцев жизни невосприимчивы к визуальной маскировке: они продолжают видеть изображение, даже если его восприятие подавляется посторонними зрительными ощущениями. Такое свойство детского мозга обнаружили японские ученые. Маскировкой называют феномен, когда визуальные стимулы, возникающие один за другим, в человеческом восприятии могут накладываться друг на друг. Маскировка влияет на взрослых людей, и было непонятно, характерен ли этот феномен для младенцев.

- На БАКе подтвердили эффект мертвого конуса. Физикам известно, что протоны, нейтроны и другие адроны состоят из кварков и глюонов, которые объединяют под общим термином "партоны". При столкновении частиц с очень большими энергиями, рассеянные высокоэнергетические кварки начинают каскадно испускать глюоны. Но оказалось, что процесс испускания глюонов имеет ограничения, что получило название "эффект мертвого конуса". Он был косвенно подтвержден в экспериментах на разных коллайдерах, но прямого свидетельства его существования до недавнего времени не было.

- Появились результаты первой фазы испытаний, в ходе которых CRISPR/Cas ввели в кровь людям с наследственным транстиретиновым амилоидозом – болезнью, при которой белок транстиретин накапливается в жизненно важных органах. Вылечить эту болезнь раз и навсегда можно только, пересадив печень: именно она производит почти весь транстиретин. Между тем шестеро пациентов легко перенесли генетическое редактирование печени с помощью CRISPR/Cas. Спустя месяц после начала терапии концентрации транстиретина у них в крови снизились на 50-90%, а серьезных побочных эффектов не возникло. Хотя безопасность терапии на людях еще предстоит подтвердить, исследователи показали, что если CRISPR-терапию ввести внутривенно, она находит свою мишень.

- Фотоловушка в Камбодже запечатлела редчайшего оленя – гигантского мунтжака (Muntiacus vuquangensis). Этот олень, самый крупный представитель своего рода, достигающий веса в 30-50 кг, был открыт лишь в 1994 году. Снимки вызвали у ученых большой интерес. Ранее они допускали, что местная популяция была истреблена охотниками.

- Россия собирается осваивать Луну вместе с Китаем. В этой статье N+1 разбирался, как будет выглядеть будущая лунная база, из какого отечественного проекта черпали вдохновение ее разработчики и какие проблемы мешают перенести планы с бумаги в реальность.

- В этом году удалось подтвердить на практике и в два раза преодолеть дифракционный предел в реальном эксперименте. Для этого ученым потребовались лазер, пространственный модулятор света, гетеродинный детектор – и немного машинного обучения. Есть ли за взятым пределом дифракции еще один – об этом N+1 поговорил с физиком Александром Львовским, чья научная группа смогла преодолеть дифракционный предел без специальных ухищрений.