Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Соломинка для остановки икоты, объяснение парадокса красного неба и редкий случай синего языка

Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Останки двух женщин бронзового века, найденные на дне древней шахты, позволили чешским исследователям реконструировать их внешность и составить представление не только о цвете их глаз и родстве. Женщины, веротно, приходились друг другу близкими родственницами: мать и дочь или сестры. Одна женщина была 30–35 лет ростом 149 см, у нее был карий или зеленый цвет радужной оболочки глаз и более темные волосы. Судя по скелету второй женщины, она была немного старше, но ниже – около 146 см, и у нее были голубые глаза и светлые волосы. Физическое состояние обеих женщин говорит о том, что их использовали в тяжелом труде на каменных выработках.

- Антитела к ферменту синтеза стероидов привели к посинению языка у американки. 33-летней женщине поставили диагноз аутоиммунной надпочечниковой недостаточности. Повышение содержание меланина в коже и слизистых – характерный признак этого заболевания, но гиперпигментация языка встречается очень редко. Женщине назначили пожизненную заместительную терапию гидрокортизоном, и через восемь недель гиперпигментация исчезла.

- Парадокс красного неба объяснили дефицитом подходящих планет и звезд. Парадокс красного неба заключается в наблюдательном отсутствии обитаемых миров у красных карликов, которые сильно распространены во Вселенной и способны долго поддерживать стабильную светимость. Ученый из Колумбийского университета в Нью-Йорке предложил несколько вариантов разрешения парадокса.

- Американские медики разработали особую трубочку для питья, которая за пару глотков избавляет от икоты. Изобретение назвали "инструмент для принудительного вдоха и глотания". Он представляет собой Г-образную жесткую трубку для питья с впускным клапаном. Чтобы остановить икоту, надо поместить устройство в стакан с водой и сильно всосать воду через трубку, а затем проглотить ее, и так сделать 2-3 раза. Соломинку могут использовать как взрослые, так и дети.

- В последние годы психохирургия переживает маленькое возрождение: с появлением лазерной хирургии стало немного проще и безопаснее "отключать" резистентные психические расстройства и даже облегчать хроническую боль. В этом тесте можно попробовать себя в роли нейрохирурга: выберите часть мозга и узнаете, как ее удаление или повреждение скажется на подопечном.