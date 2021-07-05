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Один человек погиб при тушении пожара на заводе в пригороде Бангкока

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В пригороде Бангкока при тушении пожара после мощного взрыва на химическом заводе погиб один человек. Объявлена эвакуация жителей в связи с рисками выброса опасных веществ и новых взрывов, сообщает агентство Associated Press.

Инцидент на заводе пластиковых поддонов, который расположен недалеко от международного аэропорта Суварнабхуми, произошел в понедельник около трех часов утра. Пламя на месте взрыва удалось сбить, но продолжает гореть емкость со стиролом - ядовитым веществом, которое используется при производстве полимеров. Опасность ситуации заключается, в частности, в том, что при горении стирола происходит выброс газа, который может привести к гибели человека при больших концентрациях.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 62 человека, из них 12 - пожарные и спасатели. Погибший - доброволец, участвовавший в тушении пожара.

Бангкок

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