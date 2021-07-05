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Более 10 человек пострадали при взрыве на заводе в пригороде Бангкока

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Мощный взрыв прогремел в ночь на понедельник на заводе по производству пластиковых поддонов на окраине Бангкока, сообщило агентство Associated Press.

После взрыва на заводе вспыхнул пожар. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 11 человек. Из-за опасности повторных взрывов и возгорания растекающихся химических веществ власти эвакуировали население в радиусе 5 км от аварийного предприятия.

О мощности взрыва свидетельствует то, что были выбиты стекла близлежащих домов, он явственно ощущался в районе столичного аэропорта, что вызвало тревогу, однако никаких изменений в работе воздушной гавани не было.

О причинах взрыва не сообщается, начато расследование, отмечают местные СМИ.

Бангкок Таиланд

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