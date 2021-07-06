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Bugatti будут владеть хорватская Rimac и Porsche

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Volkswagen AG продает бизнес по производству люксовых спортивных автомобилей Bugatti, создавая новую компанию, которой совместно будут владеть хорватский стартап по выпуску электромобилей Rimac Automobili и Porsche AG, подразделение VW.

Rimac будет контролирующим акционером с долей в 55% в совместном предприятии, Porsche будет принадлежать оставшаяся часть. При этом Porsche сохранит за собой 24% акций Rimac. Ожидается, что официально новая компания начнет работу в четвертом квартале 2021 года. Она будет базироваться в Загребе.

Сделка знаменует собой конец эпохи для Bugatti, одного из самых узнаваемых имен в мире роскошных автомобилей. Бренд принадлежал VW два десятилетия, но теперь германский концерн нацелен на переход к производству электромобилей, отмечает The Wall Street Journal.

После Второй мировой войны и смерти основателя Bugatti Этторе Бугатти компания пришла в упадок. В 1952 году производство было остановлено. В 1987 году права на бренд Bugatti купил итальянский предприниматель Романо Артиоли и основал компанию Bugatti Automobili SpA, которая стала производить спортивные автомобили ограниченными сериями. Однако к середине 1990-х годов в компании вновь наступили тяжелые времена.

В 1998 году права на бренд Bugatti приобрел концерн Volkswagen, которым тогда руководил Фердинанд Пиех (внук основателя Porsche Фердинанда Порше). В 2005 году компания начала выпускать модель Veyron, которая стала самым быстрым серийным автомобилем в мире.

Однако такие мощные автомобили с двигателями внутреннего сгорания не соответствуют новым реалиям и тенденции к переходу на электромобили, которая охватила мировую автомобильную промышленность, отмечает WSJ. Volkswagen недавно заявил, что к 2035 году прекратит производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе и сосредоточится на разработке электромобилей.

Основанная в 2009 году Rimac специализируется на разработке и производстве электромобилей, а также высокотехнологичных компонентов для них, которые она поставляет другим автоконцернам. Среди клиентов Rimac - Porsche, Aston Martin, Hyundai, Kia, Pininfarina и Koenigsegg. Штат компании насчитывает около 1 тыс. человек.

Котировки акций Volkswagen снижаются на 1,1% на торгах во вторник.

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