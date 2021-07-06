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В Таиланде на месте сгоревшего химзавода вновь возник пожар

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Таиланде на месте сгоревшего накануне химического завода во вторник произошел новый пожар, сообщают местные СМИ.

"На заводе снова вспыхнул пожар, в небо поднимаются клубы черного дыма, слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере местного телеканала Thai PBS World.

Сообщение сопровождается видеосюжетом, на котором видны густые клубы черного дыма и открытое горение.

В ночь на понедельник, 5 июля, на заводе на окраине Бангкока прогремел мощный взрыв, затем на предприятии вспыхнул пожар. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 11 человек. Власти эвакуировали население в радиусе пяти километров от аварийного предприятия.

О мощности взрыва свидетельствует то, что были выбиты стекла в окнах близлежащих домов, он явственно ощущался в районе столичного аэропорта, что вызвало тревогу, однако никаких изменений в работе воздушной гавани не было.

Таиланд

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