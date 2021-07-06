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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
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Власти Португалии сообщили о четвертой волне COVID в стране

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Португалии началась четвертая волна пандемии коронавируса COVID-19, сообщает телерадиосеть RTP со ссылкой на заявление премьера Антониу Кошты.

"Страна борется с этой тяжелой пандемией, и сейчас мы столкнулись с четвертой ее волной. Мы не можем отвлекаться, не можем расслабляться", - сказал во вторник премьер. Его выступление транслировала RTP.

Он отметил, что в стране активно проводится вакцинация населения и что она будет ускорена, несмотря на связанные с этим трудности.

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"Мы ускоряем процесс вакцинации. Несмотря на неудобства для тех, кто будет вакцинироваться в ближайшие две недели, мы приложим максимум усилий, это усилит безопасность всех людей, и в особенности тех, кто быстрее сможет получить вторую дозу вакцины", - заявил Кошта.

Согласно информации RTP, накануне в стране поставили рекорд по количеству уколов в сутки - 141,5 тыс. доз вакцины ввели португальцам в течение дня. Полностью вакцинировано в стране около 32% населения, а одной дозой вакцины - примерно 52%.

По данным RTP, в стране теперь выявляют, как правильно, свыше 2 тыс. новых случаев заражения в сутки. Примерно столько же новых зараженных в Португалии выявляли в феврале.

С начала пандемии COVID-19 в стране выявили свыше 892,7 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались более 17,1 тыс. зараженных.

Португалия коронавирус

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