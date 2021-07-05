Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 183,7 млн человек

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 183 784 967, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 977 060 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 717 574 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 605 526.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 585 229, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 402 728.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18 769 808 заболевших, умерло 524 417 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 512,3. В США на 1 млн жителей скончался 1 866 человек, в Индии - 289, Бразилии - 2 450.