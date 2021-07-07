В Средиземноморье из-за притока туристов начался рост COVID-заболеваемости

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В 22 странах средиземноморского региона на протяжении двух месяцев наблюдается рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 из-за высокого туристического потока, сообщает региональное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Несмотря на усилия по сдерживанию вируса, в среднем за неделю в регионе регистрируется более высокое количество новых случаев заболевания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал региональный директор ВОЗ Ахмед аль Мандхари.

Он отметил, что подобная ситуация сложилась, в том числе, из-за индийского штамма коронавируса, а также из-за того, что в 13 из 22 стран ограничено распространение вакцин против вируса.

"Это (низкий уровень вакцинации - ИФ) способствует нынешнему всплеску заболеваемости и смертности", - добавил он.

Аль Мандхари подчеркнул, что в регионе по-прежнему не хватает около 500 млн доз вакцины против COVID-19.

По информации западных СМИ, с прошлого года в регионе выявлено более 11 млн заболевших, более 220 тыс. из них скончались.