Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:35Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 184 611 618+453 360

В Средиземноморье из-за притока туристов начался рост COVID-заболеваемости

В Средиземноморье из-за притока туристов начался рост COVID-заболеваемости
Фото: АР/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В 22 странах средиземноморского региона на протяжении двух месяцев наблюдается рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 из-за высокого туристического потока, сообщает региональное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Несмотря на усилия по сдерживанию вируса, в среднем за неделю в регионе регистрируется более высокое количество новых случаев заболевания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал региональный директор ВОЗ Ахмед аль Мандхари.

В миреВ Турции выявлены три случая заражения штаммом COVID "дельта плюс"Читать подробнее

Он отметил, что подобная ситуация сложилась, в том числе, из-за индийского штамма коронавируса, а также из-за того, что в 13 из 22 стран ограничено распространение вакцин против вируса.

"Это (низкий уровень вакцинации - ИФ) способствует нынешнему всплеску заболеваемости и смертности", - добавил он.

Аль Мандхари подчеркнул, что в регионе по-прежнему не хватает около 500 млн доз вакцины против COVID-19.

По информации западных СМИ, с прошлого года в регионе выявлено более 11 млн заболевших, более 220 тыс. из них скончались.

Хроника коронавируса. Июль.

9
Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.
ВОЗ Средиземное море коронавирус

Новости по теме

Новости

Международный аэропорт Гаити закрыт после убийства президента

Ту-22М3 совершили полет над Чёрным морем на фоне учений НАТО

Великобритания намерена удвоить число зенитных ракет на своих эсминцах

Великобритания намерена удвоить число зенитных ракет на своих эсминцах

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Афганский министр обороны заявил, что война в стране вступила в критическую фазу

Контейнеровоз Ever Given спустя три месяца покинул "штрафстоянку"

Контейнеровоз Ever Given спустя три месяца покинул "штрафстоянку"

Убит президент Гаити

Убит президент Гаити
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 184,6 млн

Пандемия коронавируса

В городе на юге Китая ввели локдаун из-за роста числа случаев COVID-19

В городе на юге Китая ввели локдаун из-за роста числа случаев COVID-19

РФ готова использовать военную базу в Таджикистане для защиты союзников

РФ готова использовать военную базу в Таджикистане для защиты союзников
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');