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В Турции выявлены три случая заражения штаммом COVID "дельта плюс"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о выявлении в стране трех случаев заражения коронавирусом COVID-19 типа "дельта плюс".

"Я не буду называть другие две провинции, но один из пациентов находится в Стамбуле", - сказал Коджа во вторник в эфире телеканала NTV.

Он отметил, что пациенты находятся в стабильном состоянии под пристальным наблюдением медиков.

Коджа добавил, что власти страны думают о введении третьей дозы вакцины против коронавируса людям, которые потенциально взаимодействуют с больными, особенно это касается медицинских работников и госслужащих.

Всего за время пандемии в Турции выявлено 5,4 млн случаев заражения коронавирусом, более 49,9 тыс. пациентов скончались, а более 5,3 млн человек переболели и выздоровели.

Об обнаружении нового штамма коронавируса "дельта плюс" стало известно в июне, его выявили в индийском штате Махараштра.

На сегодняшний день известно, что особенностью штамма "дельта плюс" является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID и вакцинированных.

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Турция Коронавирус Фахреттин Коджа

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