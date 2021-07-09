Ливан попросил РФ помочь вернуть сирийских беженцев на родину

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Правительство Ливана просит Россию оказать содействие в вопросе возвращения на родину сирийских беженцев, находящихся на ливанской территории. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Ливана Саада Харири по России Жорж Шаабан.

"Мы рассчитываем на помощь России, на ее влияние, в вопросе возвращения сирийских беженцев на родину", - сказал Шаабан "Интерфаксу" в пятницу.

Он пояснил, что Россия "играет ключевую роль в восстановлении Сирии и способна содействовать в вопросе возвращения беженцев".

Шаабан отметил, что в Ливане продолжается острый политический и экономический кризис, а 1,5 млн находящихся в стране сирийских беженцев – "большая нагрузка на экономику и ливанские силы безопасности".

"Кроме того, они могут использоваться для дестабилизации ситуации в стране – примеры мы видим в других регионах мира, например, в Нагорном Карабахе", - сказал спецпредставитель ливанского премьера.

Шаабан рассказал, что ранее на этой неделе по просьбе премьер-министра Харири запросил встречу с заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым, чтобы "рассказать о ситуации в Ливане", а также обсудить вопрос возвращения беженцев в Сирию.

"Моей задачей было рассказать о процессе формирования правительства в Ливане, а также о том, как острый политический и экономический кризис отражается на безопасности в стране и регионе", - сказал Шаабан.

По итогам этой встречи в российском министерстве обороны сообщили, что на встрече обсуждалась текущая ситуация в Ливане и в Ближневосточном регионе.

В ходе переговоров затрагивался вопрос, связанный с возвращением сирийских беженцев к местам их постоянного проживания в Сирийской Арабской Республике".

В ведомстве заявили, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность сторон к дальнейшему взаимодействию.

Вместе с тем, говоря о текущей кризисной ситуации в Ливане, Шаабан выразил надежду на то, что Россия "увеличит свои усилия по содействию в формировании правительства, потому что страна находится на грани взрыва".

Он напомнил, что ранее в пятницу Саад Харири провел телефонный разговор со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, в ходе которого, по словам Шаабан, российская сторона "подтвердила необходимость ускорения процесса формирования нового правительства Ливана при понимании, что это должно быть правительство технократов во главе с Саадом Харири, а также заявила о важности отсутствия права вето у всех ливанских сил, которые войдут в новый кабинет министров.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте МИД РФ по итогам телефонного разговора Богданова и Харири, "с российской стороны была подтверждена неизменная поддержка усилиям по скорейшему формированию в Ливане дееспособного технократического правительства во главе с Харири, которое могло бы переломить негативный ход событий в стране".

При этом подчеркивалась важность достижения общенационального консенсуса на принципах приверженности всех ведущих политических и конфессиональных ливанских сил единству, территориальной целостности и суверенитету Ливанской Республики", - отмечается в сообщении.

"В этом контексте была акцентирована нацеленность Москвы на продолжение активных контактов с представителями влиятельных общественно-политических кругов Ливана с опорой на солидный ресурс российско-ливанских традиционно дружественных отношений и многопланового взаимовыгодного сотрудничества", - сообщили в МИД РФ.