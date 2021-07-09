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Ливан попросил у России помощи в вопросе поставок вакцин

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Ливан рассчитывает на поставку в скором времени российской вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи, заявил спецпредставитель премьер-министра страны Жорж Шаабан.

"Премьер (Саад - ИФ) Харири направлял российскому руководству просьбу о помощи в вопросе вакцины, нам было обещано, что она поступит", - сказал Шаабан в пятницу "Интерфаксу".

"Рассчитываем, что она поступит в ближайшее время и заранее благодарим за это Россию", - добавил он.

Спецпредставитель ливанского премьера также сообщил, что "в Ливане сейчас уже есть вакцина "Спутник V", отметив, что она была поставлена на коммерческой основе.

Шаабан не уточнил точные объемы партии поставленной и запрашиваемой к поставке российской вакцины.

Ранее Шаабан сказал "Интерфаксу", что Ливан продолжает находиться в состоянии острого политического и экономического кризиса и рассчитывает на содействие России в процессе формирования нового ливанского правительства, а также на помощь в решении вопроса с возвращением на родину сирийских беженцев, которые, по его словам, представляют собой "большую нагрузку для экономики и ливанских сил безопасности, а также могут использоваться для дестабилизации ситуации в стране",

Спутник V Ливан Коронавирус Жорж Шаабан Саад Харири

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