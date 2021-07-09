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Минторг США внес в черный список три компании и три физлица из РФ

Минторг США внес в черный список три компании и три физлица из РФ
ФОто: By Bill Clark/CQ Roll Call

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минторг США включил в черный список трех физических и трех юридических лиц из России за вовлеченность в деятельность, противоречащую, по мнению Вашингтона, национальной безопасности Соединенных Штатов, свидетельствуют данные базы Федерального реестра.

В частности, в списке Минторга фигурируют Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко и Маргарита Кузнецова. Среди компаний - ООО "Тесон", ООО "Трейд-Компонент" и группа компаний "Радиант".

Ограничения на выдачу лицензий этим компаниям в США вступают в силу 12 июля.

Вашингтон полагает, что вышеперечисленные компании и лица "пытались закупить товары в США для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики Вашингтона". В частности, ООО "Тесон", группа компаний "Радиант" и ООО "Трейд-Компонент", по мнению Минторга США, "участвуют в закупке электронных компонентов американского производства, вероятно, в рамках реализации российских военных программ".

Минторг США США

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