Что произошло за день: пятница, 9 июля

Открытие курортов Кубани для желающих привиться на месте, приговор для блогера Mellstroy и затяжная жара в Москве

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, пока военные действия ограничиваются его территорией. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что страну беспокоит возможный "перелив" неприятностей на территорию союзников. Между тем запрещенное в России движение "Талибан" заявило о своем контроле над 85% территории Афганистана. В пятницу представители движения провели пресс-конференцию в Москве.

- Кубань с 1 августа будет принимать туристов, готовых привиться по приезде. При себе необходимо будет иметь отрицательные результаты ПЦР-теста, а пройти вакцинацию потребуется в течение трех дней после прибытия. Ранее предполагались более строгие правила: на курорты планировали пускать только привитых и тех, у кого есть медицинские противопоказания.

- В России выявили максимальные с начала января 25 766 случаев COVID-19. Умерли за сутки 726 пациентов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вариант коронавируса "дельта" россияне завозят с Мальдивских островов, из Европы и США, а "дельта плюс" и "эпсилон" распространения не получили. По ее словам, привитые не могут распространять коронавирус. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации заболеваемости, но не взялся прогнозировать дальнейший ее спад.

- Найдены тела всех жертв крушения Ан-26 на Камчатке. Также были обнаружены черные ящики: один без критических повреждений, а второй - без блока обработки и хранения информации.

- Блогер Mellstroy получил полгода исправительных работ за побои в прямом эфире. В октябре прошлого года Андрей Бурим во время трансляции схватил девушку за шею, несколько раз ударил ее лицом о стол и с силой оттолкнул от себя.

- Минторг США внес в черный список три компании и три физлица из России за вовлеченность в деятельность, противоречащую, по мнению Вашингтона, национальной безопасности Штатов.

- Большим пандам больше не грозит исчезновение. По данным китайских властей, численность панд в дикой природе достигла 1800, вид получил статус уязвимого.

- Жаркая погода сохранится в Москве и области до 18 июля. Воздух будет прогреваться до +30 - +34 градусов.