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Франция до конца года сократит военное присутствие в Мали

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Французское военное командование до конца года закроет часть своих баз в Мали, сообщил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон.

Речь идет о военнослужащих, находящихся в городах Кидаль, Томбукту и Тесалит. По словам Макрона, слова которого приводит французский телеканал LCI, военных оттуда будут выводить в течение ближайших месяцев. "Этот процесс завершится до начала 2022 года", - сказал президент.

Ране в этом году Макрон предупредил, что Франция в дальнейшем не будет в нынешнем объеме участвовать в борьбе против террористов на территории Мали. Он тогда пояснил, что усилий французских военных там недостаточно, так как властям страны следует, со своей стороны, активно помогать жителям освобожденных от экстремистов районов. Однако этого, по мнению Макрона, в Мали не происходит.

Мали Франция Эммануэль Макрон

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