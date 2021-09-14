Франция пригрозила вывести военных из Мали при появлении там ЧВК "Вагнер"

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил, что Париж выведет военных из Мали, если в этой африканской стране начнут работу наемники из частной военной компании "Вагнер".

"Это совершенно несовместимо с нашим военным присутствием", - приводит французское телевидение слова министра, комментировавшего возможность заключения соглашения между властями Мали и ЧВК "Вагнер".

"Действия группы такого рода в Мали были бы несовместимы и с действиями международных партнеров в Мали", - добавил Ле Дриан, выступавший во французском парламенте.

В свою очередь министр обороны Франции Флоранс Парли отметила, что такое присутствие наемников в Мали было бы "крайне тревожным и противоречивым".

Телеканал TV5 поясняет, что по информации источники в Париже, власти Мали обсуждают возможность соглашения с ЧВК "Вагнер", в рамках которого наемники займутся подготовкой малийских военнослужащих, а также обеспечением безопасности руководителей страны.

При этом, как поясняет телеканал, в самом Мали признали, что ведут такие переговоры, однако никаких соглашений пока не подписывали.

В июле 2021 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французское военное командование до конца года закроет часть своих баз в Мали.

Речь идет о военнослужащих, находящихся в городах Кидаль, Томбукту и Тесалит.

Ранее в этом году Макрон предупредил, что Париж в дальнейшем не будет в нынешнем объеме участвовать в борьбе против террористов на территории Мали. Он тогда пояснил, что усилий французских военных там недостаточно, так как властям страны следует со своей стороны активно помогать жителям освобожденных от экстремистов районов. Однако этого, по мнению Макрона, в Мали не происходит.