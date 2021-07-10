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Жертвами землетрясения в Таджикистане стали пять человек

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В результате землетрясения в Таджикистане, произошедшего в субботу утром, погибли пять человек, сообщает начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Умеда Юсуфи.

"В сельском джамоате Лангари Шох Таджикабадского района в результате землетрясения погибли пять человек, двое несовершеннолетних жителей сельского джамоата Хиджборак Раштского района (...) госпитализированы", - следует из сообщения Юсуфи.

По ее словам, по предварительным данным, в результате подземных толчков в ряде сел зафиксированы повреждения жилых домов и строений.

По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона создана комиссия для изучения ситуации, оценки ущерба и координации работ по ликвидации последствий землетрясения.

По данным Геофизической службы Национальной академии наук РТ, эпицентр землетрясения был расположен в 165 км северо-восточнее Душанбе, в 21 км восточнее Гарма.

"Интенсивность в эпицентре составила 6 баллов, в Душанбе - до 3 баллов", - сообщили "Интерфаксу" в службе.

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