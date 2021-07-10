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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На территории Таджикистана в субботу утром зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения с энергетическим классом 13,8 залегал на глубине 40 км на расстоянии 739 км на юго-запад от казахстанского мегаполиса Алма-Аты. Координаты эпицентра - 38.66 градуса северной широты, 70.50 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости по 12-балльной шкале МSК-64 нет, отметили казахстанские сейсмологи.

По данным Геофизической службы Национальной академии наук РТ, землетрясение произошло в 7:12 по местному времени (5:12 мск), эпицентр расположен на территории Таджикистана.

"Эпицентр землетрясения расположен в 165 км северо-восточнее Душанбе, в 21 км восточнее Гарма. Интенсивность в эпицентре составила достигала 6 баллов, в Душанбе до 3 баллов", - сообщила "Интерфаксу" сотрудница Геофизической службы Национальной академии наук РТ Зарина Маматкулова.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Таджикистан

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