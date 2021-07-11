Ким Чен Ын отметил роль договора о дружбе между Китаем и КНДР

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил телеграмму в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, в которой отметил роль договора о дружбе между Китаем и КНДР.

"Сейчас в условиях, когда враждебные силы активизируют вызовы и действия, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между КНДР и Китаем демонстрирует свою растущую жизнеспособность в деле защиты и продвижении социалистического дела двух стран, обеспечении мира и стабильности в Азии и остальном мире", - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) послание Ким Чен Ына по случаю 60-й годовщины договора. Документ был подписан 11 июля 1961 года в Пекине.

В телеграмме говорится, что, "несмотря на беспрецедентно сложную международную ситуацию в последние годы, дружеское доверие и боевая дружба между КНДР и Китаем укрепляются день ото дня". Она постоянно совершенствуется "во всех областях, таких, как политика, экономика, вооруженные силы и культура".

ЦТАК отмечает, что в послании подчеркивается неизменность позиции Трудовой партии Кореи и КНДР в деле постоянного развития отношений дружбы и сотрудничества между КНДР и Китаем, "как того требуют новые времена и как того желают народы двух стран".