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Нетаньяху спустя месяц после отставки покинул резиденцию премьера Израиля

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Бывший глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на воскресенье вместе с семьей покинул официальную резиденцию премьер-министра в Иерусалиме на улице Балфур, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на близкие к семье экс-премьера источники.

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Накануне израильские СМИ сообщали, что близ резиденции заметили грузовики и черные автомобили Audi, задействованные в переезде семьи Нетаньяху.

Таким образом, Нетаньяху освободил резиденцию спустя почти месяц после того, как лишился власти. Выезд произошел немного позднее срока, установленного соглашением с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В соответствии с соглашением, Нетаньяху должен был покинуть резиденцию накануне, 10 июля.

The Jerusalem Post отмечает, что семья Беннета не планирует переезжать в резиденцию, чтобы детям не пришлось менять школу.

В Израиле в июне утвердили новый состав правительства, которое возглавил Беннет. Решение депутатов Кнессета положило конец "эпохе Нетаньяху", который был у власти более 12 лет.

В рамках соглашения о коалиции, Беннет будет премьером два года, а затем по правилам ротации пост получит Яир Лапид (партия "Еш Атид").

Израиль Биньямин Нетаньяху

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