Коалиционное правительство Израиля возглавил Нафтали Беннет

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Кнессета, однопалатного парламента Израиля, в воскресенье выразили доверие новому коалиционному правительству, в котором не представлена партия нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает издание Times of Israel.

Таким образом, в Израиле утвердили новый состав правительства, которое возглавил Нафтали Беннет.

По данным издания, лидеры новой коалиции заручились 60 голосами из 120, 59 проголосовали против. Один депутат воздержался.

Решение депутатов Кнессета положило конец "эпохе Нетаньяху", который был у власти более 12 лет. Церемония передачи власти запланирована на 14 июня.

В рамках соглашения о коалиции, первые два года на посту премьера проведет Нафтали Беннет (партия "Новые правые"), а затем по правилам ротации пост получит Яир Лапид (партия "Еш Атид").

Нынешняя коалиция состоит преимущественно из левых, левоцентристских и арабских партий. Она получила название "блок перемен".

В новом правительстве не будет представителей партии Нетаньяху "Ликуд", несмотря на то, что у нее самая многочисленная фракция в Кнессете по итогам выборов. Нетаньяху также стал первым среди политиков, кто получил возможность попытаться сформировать правительство после выборов в марте этого года. Поскольку его партия не набрала достаточно голосов для формирования правительства своими силами, ему нужно было заручиться поддержкой депутатов из других партий. Нетаньяху не удалось это сделать, и поэтому "Ликуд" уходит в оппозицию.

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид 2 июня объявил президенту Израиля Реувену Ривлину, что договорился несколькими с другими партиями о формировании нового коалиционного правительства Израиля.