Virgin Galactic отложила старт суборбитального полета на полтора часа

Фото: David Lienemann/Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Virgin Galactic отложила на полтора часа суборбитальный полет своего корабля Unity, на борту которого будет находиться основатель компании Ричард Брэнсон.

Запуск должен состояться в 17:30 по московскому времени, говорится в сообщении Virgin Galactic в твиттере. Ранее старт планировался на 16:00 по Москве. Отсрочка полета связана с погодными условиями.

3 days until #Unity22! Come inside the hangar for pre-flight preparations as our spaceship VSS Unity joins forces with our mothership VMS Eve. Watch the launch live this Sunday at 6 am PT | 9 am ET | 2 pm BST. https://t.co/WEBNyUYpRQ pic.twitter.com/xakebHTN5T — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 8, 2021

Если Брэнсону удастся полететь 11 июля, то он опередит своего конкурента - основателя Amazon Джеффа Безоса, который собирается отправиться в космос 20 июля на ракете New Shepard. Этот запуск также должен стать первым пилотируемым полетом для космической компании Безоса Blue Origin.