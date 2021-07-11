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Virgin Galactic отложила старт суборбитального полета на полтора часа

Virgin Galactic отложила старт суборбитального полета на полтора часа
Фото: David Lienemann/Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Virgin Galactic отложила на полтора часа суборбитальный полет своего корабля Unity, на борту которого будет находиться основатель компании Ричард Брэнсон.

Запуск должен состояться в 17:30 по московскому времени, говорится в сообщении Virgin Galactic в твиттере. Ранее старт планировался на 16:00 по Москве. Отсрочка полета связана с погодными условиями.

Если Брэнсону удастся полететь 11 июля, то он опередит своего конкурента - основателя Amazon Джеффа Безоса, который собирается отправиться в космос 20 июля на ракете New Shepard. Этот запуск также должен стать первым пилотируемым полетом для космической компании Безоса Blue Origin.

Virgin Galactic Ричард Брэнсон

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