Брэнсон отправился в суборбитальный полет на ракетоплане Unity

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Миллиардер Ричард Брэнсон вместе с командой из еще пяти человек отправился в суборбитальный полет на ракетоплане Unity на высоте более 80 километров. На сайте компании Virgin Galactic и в соцсетях ведется прямая трансляция этого события.

WATCH LIVE: @RichardBranson and crew of mission specialists fly to space on @VirginGalactic"s #Unity22. A new space age is here... https://t.co/kLI6mGCUro — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021

На борту корабля находятся двое пилотов и четыре пассажира. Запуск состоялся с территории космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two. У этого аппарата есть собственное имя - Virgin MotherShip Eve в честь матери Брэнсона Евы.

После достижения отметки в 15-20 километров на ракетоплане должны включиться свои двигатели, после чего он самостоятельно поднимется на заданную высоту, с которой пассажиры смогут некоторое время побыть в невесомости и полюбоваться видом Земли.

Ранее планировалось, что полет начнется в 16:00 по московскому времени, но его отложили на полтора часа из-за погодных условий.

Virgin Galactic получила разрешение на отправку пассажиров в космос в июне по итогам прошедшего 22 мая испытательного полета.

Соперником компании в сфере пассажирских полетов является Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса. Миллиардер планирует отправиться в полет вместе со своим братом Марком и еще одним пассажиром, купившим билет на аукционе, 20 июля. Аппарат с космическими туристами на некоторое время пересечет условную границу космоса на высоте ста километров, затем капсула начнет снижаться и спустится с помощью парашютов.