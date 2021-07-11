Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:23Заразились
на 11.07В России 5 783 333+25 033В мире 186 459 999+399 937

Брэнсон отправился в суборбитальный полет на ракетоплане Unity

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Миллиардер Ричард Брэнсон вместе с командой из еще пяти человек отправился в суборбитальный полет на ракетоплане Unity на высоте более 80 километров. На сайте компании Virgin Galactic и в соцсетях ведется прямая трансляция этого события.

На борту корабля находятся двое пилотов и четыре пассажира. Запуск состоялся с территории космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two. У этого аппарата есть собственное имя - Virgin MotherShip Eve в честь матери Брэнсона Евы.

После достижения отметки в 15-20 километров на ракетоплане должны включиться свои двигатели, после чего он самостоятельно поднимется на заданную высоту, с которой пассажиры смогут некоторое время побыть в невесомости и полюбоваться видом Земли.

Ранее планировалось, что полет начнется в 16:00 по московскому времени, но его отложили на полтора часа из-за погодных условий.

Virgin Galactic получила разрешение на отправку пассажиров в космос в июне по итогам прошедшего 22 мая испытательного полета.

Соперником компании в сфере пассажирских полетов является Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса. Миллиардер планирует отправиться в полет вместе со своим братом Марком и еще одним пассажиром, купившим билет на аукционе, 20 июля. Аппарат с космическими туристами на некоторое время пересечет условную границу космоса на высоте ста километров, затем капсула начнет снижаться и спустится с помощью парашютов.

Ричард Брэнсон Virgin Galactic

Новости по теме

Новости

Virgin Galactic отложила старт суборбитального полета на полтора часа

Virgin Galactic отложила старт суборбитального полета на полтора часа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 июля

На газовом заводе в Сирии в расположении войск США произошел взрыв

Крупнейшее казино индейцев навахо снова начнет работу 12 июля

Крупнейшее казино индейцев навахо снова начнет работу 12 июля

Папа Франциск произнесет воскресную молитву из окна клиники в Риме

Папа Франциск произнесет воскресную молитву из окна клиники в Риме

Число жертв обрушения дома в Сёрфсайде достигло 86

Число жертв обрушения дома в Сёрфсайде достигло 86

В Бангладеш арестовали руководство фабрики после гибели 52 человек при пожаре

В Бангладеш арестовали руководство фабрики после гибели 52 человек при пожаре

Число заражений COVID-19 в мире превысило 186 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 186 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 10 июля

Байден не уточнил, каких действий ждет от России в вопросе кибератак

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');