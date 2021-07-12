Гонконг введет обязательный трехнедельный карантин для прибывающих из РФ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Гонконг с 16 июля помещает Россию в список стран высокого риска из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 и увеличивает длительность обязательного карантина до трех недель для прибывающих из РФ, сообщает в понедельник Bloomberg.

Всех прибывающих в Гонконг из России будут отправлять на 21 день в определенные отели, предназначенные для прохождения карантина.

Ранее прибывающие из России в Гонконг полностью вакцинированные граждане должны были провести на карантине 14 дней.