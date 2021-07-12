Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации одного из командиров талибов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Афганистана в понедельник объявило о ликвидации одного из полевых командиров террористической группировки "Талибан" (запрещена в РФ) Азиза Рахмана.

В сообщении ведомства в твиттере говорится, что Азиз Рахман, также известный как Азифа, был убит в понедельник в результате авиаудара ВВС Афганистана в районе Алингар провинции Лагман.

Отмечается, что он был причастен к многочисленным террористическим нападениям в провинции Лагман.