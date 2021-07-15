Белый дом заявил об эвакуации переводчиков из Афганистана в конце июля

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты намерены начать эвакуацию афганских переводчиков, которые оказывали поддержку силам США. Об этом сообщает BBC News.

Операция "Убежище союзников" ("Allies Refuge") должна начаться в последнюю неделю июля на фоне вывода войск США из Афганистана, сообщили в Белом доме. Специальная иммиграционная программа предлагается тем, кто сотрудничал с правительством США или американскими вооруженными силами во время войны в Афганистане, начавшейся в 2001 году.

В июле президент США Джо Байден сообщил, что процесс вывода сил США из Афганистана завершится 31 августа 2021 года. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) в последние месяцы постепенно усиливает свои позиции в различных афганских провинциях. Власти Афганистана, со своей стороны, удерживают контроль над крупными городами.