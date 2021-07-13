Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:31Заразились
на 12.07В России 5 808 473+25 140В мире 186 816 068+356 069

В Венесуэле по обвинению в терроризме и госизмене арестован союзник Гуайдо

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям-Сааб сообщил, что оппозиционный политик Фредди Гевара арестован по обвинению в терроризме и государственной измене. Гевара считается близким союзником лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого США и ряд других стран считают временным главой государства.

В заявлении говорится, что прокуратура запросила ордер на арест Гевары из-за его "контактов с экстремистскими группами и военизированными формированиями, связанными с правительством Колумбии".

Как сообщалось накануне, сотрудники спецподразделения вооруженных сил Венесуэлы в понедельник проникли в дом Гуайдо. Его супруга Фабиана Росалес рассказала, что вооруженные люди в капюшонах в гараже дома окружили автомобиль, в котором находился Гуайдо, однако в итоге задержан он не был.

Позже, общаясь с представителями прессы, Гуайдо возложил ответственность за инцидент на представителей властей.

Наблюдатели обращают внимание, что события происходят в условиях, когда на следующий месяц запланированы переговоры правительства и оппозиции Венесуэлы, направленные на урегулирование глубокого политического кризиса. Они должны состояться в Мексике при посредничестве Норвегии.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в выступлении по государственному телевидению подтвердил планы проведения переговоров, но заявил, что оппозиция должна отказаться от тактики насилия. Он отметил, что у него есть доказательства подготовки переворота, что прокуроры действовали на основе этих доказательств.

"Я согласен с планами Мексики и Норвегии, но должны быть соблюдены условия, должен быть явный отказ от насильственных действий", - сказал Мадуро, добавив, что до начала переговоров Соединенные Штаты и Европейский союз должны отменить санкции в отношении Венесуэлы.

Венесуэла Хуан Гуайдо Фредди Гевара

Новости по теме

Новости

Число погибших при пожаре в госпитале в Ираке достигло 50

Число погибших при пожаре в госпитале в Ираке достигло 50

Посол Антонов рассчитывает на скорую установочную встречу дипломатов США и РФ

Не менее 46 человек погибли при пожаре в ковидном госпитале в Ираке

Макрон допустил введение обязательной вакцинации для всех жителей Франции

На улицах Гаваны усилили наряды полиции и спецназа после протестов

На улицах Гаваны усилили наряды полиции и спецназа после протестов
Пандемия коронавируса

Англия собралась отменить COVID-меры, несмотря на прирост числа больных

Англия собралась отменить COVID-меры, несмотря на прирост числа больных
Пандемия коронавируса

С началом пандемии увеличилось количество голодающих в мире

С началом пандемии увеличилось количество голодающих в мире

Шри-Ланка отменила двухнедельный карантин для россиян с прививкой

Несколько испанских регионов ужесточили ограничения из-за коронавируса

Премьер Нидерландов извинился за преждевременное снятие COVID-ограничений

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');