В Венесуэле по обвинению в терроризме и госизмене арестован союзник Гуайдо

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям-Сааб сообщил, что оппозиционный политик Фредди Гевара арестован по обвинению в терроризме и государственной измене. Гевара считается близким союзником лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого США и ряд других стран считают временным главой государства.

В заявлении говорится, что прокуратура запросила ордер на арест Гевары из-за его "контактов с экстремистскими группами и военизированными формированиями, связанными с правительством Колумбии".

Как сообщалось накануне, сотрудники спецподразделения вооруженных сил Венесуэлы в понедельник проникли в дом Гуайдо. Его супруга Фабиана Росалес рассказала, что вооруженные люди в капюшонах в гараже дома окружили автомобиль, в котором находился Гуайдо, однако в итоге задержан он не был.

Позже, общаясь с представителями прессы, Гуайдо возложил ответственность за инцидент на представителей властей.

Наблюдатели обращают внимание, что события происходят в условиях, когда на следующий месяц запланированы переговоры правительства и оппозиции Венесуэлы, направленные на урегулирование глубокого политического кризиса. Они должны состояться в Мексике при посредничестве Норвегии.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в выступлении по государственному телевидению подтвердил планы проведения переговоров, но заявил, что оппозиция должна отказаться от тактики насилия. Он отметил, что у него есть доказательства подготовки переворота, что прокуроры действовали на основе этих доказательств.

"Я согласен с планами Мексики и Норвегии, но должны быть соблюдены условия, должен быть явный отказ от насильственных действий", - сказал Мадуро, добавив, что до начала переговоров Соединенные Штаты и Европейский союз должны отменить санкции в отношении Венесуэлы.