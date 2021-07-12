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Жена лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо сообщила о попытке его задержания

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники спецподразделения вооруженных сил Венесуэлы в понедельник взяли в осаду дом, в котором проживает лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, сообщает агентство EFE.

"Сотрудники спецназа находятся в доме, режим (президента Венесуэлы) Николаса Мадуро намерен задержать Хуана Гуайдо", - написала в твиттере его супруга Фабиана Росалес.

По ее словам, вооруженные люди в балаклавах окружили автомобиль, в котором находился Гуайдо, однако в итоге задержан он не был.

Позже, общаясь с представителями прессы, Гуайдо возложил ответственность за инцидент на представителей властей.

Венесуэла Хуан Гуайдо

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