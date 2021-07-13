Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 238 474+422 406

РФПИ ожидает, что ВОЗ одобрит "Спутник V" осенью

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в сентябре или октябре, сообщил во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы ожидали, возможно в сентябре, возможно в октябре. Но это, конечно, им решать. Думаю, уже достаточно позитивной информации о "Спутнике V"... У нас была одна инспекция ВОЗ, будет еще одна инспекция ВОЗ, так что мы ожидаем, что это произойдет осенью", - сказал Дмитриев в эфире India Today.

4 июня "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава РФПИ сообщил журналистам, что "Спутник V" может быть "в ближайшее время" зарегистрирован Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и одобрен ВОЗ "в ближайшие пару месяцев".

В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что эксперты организации "делают все возможное для того, чтобы ускорить процесс признания" российской вакцины.

Он отметил, что организация ждет "отмашки" от экспертной группы, которая в настоящий момент находится в России и проводит аудит производственных мощностей, взаимодействуя совместно с институтом Гамалеи.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомство не получало критических вопросов от Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" для ее последующей регистрации.

Россия обратилась в EMA для регистрации вакцины "Спутник V" в Европейском союзе 29 января. 4 марта стало известно о начале процедуры постепенной экспертизы российской вакцины. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

Спутник V коронавирус ВОЗ коронавирус

Новости

Талибы пригрозили Турции последствиями, если ее военные останутся в Афганистане

Пандемия коронавируса

Коронавирусом во всем мире заразились более 188 млн человек

Коронавирусом во всем мире заразились более 188 млн человек

Зеленский предложил вывести вопрос транзита газа на нормандский формат

Зеленский предложил вывести вопрос транзита газа на нормандский формат

Минюст США поможет полиции Гаити расследовать убийство президента Моиза

Минюст США поможет полиции Гаити расследовать убийство президента Моиза

Что случилось этой ночью: вторник, 13 июля

Число погибших при пожаре в госпитале в Ираке достигло 50

Число погибших при пожаре в госпитале в Ираке достигло 50

Посол Антонов рассчитывает на скорую установочную встречу дипломатов США и РФ

Не менее 46 человек погибли при пожаре в ковидном госпитале в Ираке

Пандемия коронавируса

Макрон допустил введение обязательной вакцинации для всех жителей Франции

На улицах Гаваны усилили наряды полиции и спецназа после протестов

На улицах Гаваны усилили наряды полиции и спецназа после протестов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');