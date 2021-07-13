Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:53Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 238 474+422 406

Boeing ограничит производство Dreamliner ради их доработки

Boeing ограничит производство Dreamliner ради их доработки
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing сообщил в квартальном отчете, что выявил необходимость доработки самолетов 787 Dreamliner, ожидающих поставки клиентам, что займет некоторое время.

В связи с этим производство Boeing 787 будет составлять менее 5 штук в месяц в течение некоторого времени и постепенно вернется к ежемесячному уровню в 5 единиц, отмечается в пресс-релизе.

В апреле-июне 2021 года компания поставила клиентам 79 коммерческих самолетов, с начала года - 156.

Во II квартале поставки самолетов 737 в апреле-июне составили 50 единиц, а с начала года - 113.

"Во втором квартале мы добились прогресса в возврате в эксплуатацию самолетов 737 MAX на новых международных рынках, а также в увеличении темпов поставок лайнеров 737", - говорится в пресс-релизе.

В мае The Wall Street Journal писала, что Boeing приостановил поставки самолетов 787 Dreamliner, поскольку Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США запросило у компании дополнительную информацию по поводу метода, который она предлагает использовать для целевой проверки новых самолетов вместо общей проверки. До тех пор, пока Boeing не удовлетворит это требование, регулятор настаивает на проведении широкой проверки безопасности, которая занимает больше времени.

Акции Boeing теряют в цене 2,3% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 11%.

Boeing Dreamliner США

Новости по теме

Новости

Похороны телеоператора в Грузии вылились в акцию протеста

Киев захотел гарантию стабильного газоснабжения при запуске "Северного потока 2"

Киев захотел гарантию стабильного газоснабжения при запуске "Северного потока 2"

Путин счел Белоруссию надежным партнером в плане обслуживания кредитов

Google оштрафована на $593 млн во Франции за нарушение в сфере авторского права

Google оштрафована на $593 млн во Франции за нарушение в сфере авторского права

Зеленский намерен ответить на статью Путина об отношениях РФ и Украины

Зеленский намерен ответить на статью Путина об отношениях РФ и Украины

РФПИ ожидает, что ВОЗ одобрит "Спутник V" осенью

Талибы пригрозили Турции последствиями, если ее военные останутся в Афганистане

Пандемия коронавируса

Коронавирусом во всем мире заразились более 188 млн человек

Коронавирусом во всем мире заразились более 188 млн человек

Зеленский предложил вывести вопрос транзита газа на нормандский формат

Зеленский предложил вывести вопрос транзита газа на нормандский формат

Минюст США поможет полиции Гаити расследовать убийство президента Моиза

Минюст США поможет полиции Гаити расследовать убийство президента Моиза
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');