Boeing ограничит производство Dreamliner ради их доработки

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing сообщил в квартальном отчете, что выявил необходимость доработки самолетов 787 Dreamliner, ожидающих поставки клиентам, что займет некоторое время.

В связи с этим производство Boeing 787 будет составлять менее 5 штук в месяц в течение некоторого времени и постепенно вернется к ежемесячному уровню в 5 единиц, отмечается в пресс-релизе.

В апреле-июне 2021 года компания поставила клиентам 79 коммерческих самолетов, с начала года - 156.

Во II квартале поставки самолетов 737 в апреле-июне составили 50 единиц, а с начала года - 113.

"Во втором квартале мы добились прогресса в возврате в эксплуатацию самолетов 737 MAX на новых международных рынках, а также в увеличении темпов поставок лайнеров 737", - говорится в пресс-релизе.

В мае The Wall Street Journal писала, что Boeing приостановил поставки самолетов 787 Dreamliner, поскольку Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США запросило у компании дополнительную информацию по поводу метода, который она предлагает использовать для целевой проверки новых самолетов вместо общей проверки. До тех пор, пока Boeing не удовлетворит это требование, регулятор настаивает на проведении широкой проверки безопасности, которая занимает больше времени.

Акции Boeing теряют в цене 2,3% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 11%.