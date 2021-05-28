WSJ сообщила о новой приостановке поставок Boeing 787 Dreamliner

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Авиаконцерн Boeing приостановил поставки самолетов 787 Dreamliner, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США запросило у компании дополнительную информацию по поводу метода, который она предлагает использовать для целевой проверки новых самолетов вместо общей проверки. До тех пор, пока Boeing не удовлетворит это требование, регулятор настаивает на проведении широкой проверки безопасности, которая занимает больше времени.

Пока неизвестно, насколько задержатся поставки.

American Airlines Group должна была получить новый лайнер на этой неделе, однако он будет доставлен не раньше следующей недели, сказал один собеседник WSJ.

FAA в прошлом году начало проверку производства Dreamliner и усилило контроль за выпуском самолетов 737 MAX из-за выявления производственных проблем.

Boeing ранее уже была вынуждена на пять месяцев приостановить поставки Dreamliner. Всего с момента возобновления поставок в конце марта клиенты получили 12 лайнеров этой модели, свидетельствуют данные Cirium. Последний самолет был доставлен 4 мая.

Как отмечает WSJ, Boeing рискует не выполнить планов главы компании Дэвида Калхуна, который в прошлом месяце заявил аналитикам, что авиаконцерн намерен ежемесячно поставлять клиентам 10-12 самолетов Dreamliner.

Boeing сократил производство Dreamliner до пяти самолетов в месяц после закрытия завода в городе Эверетт, штат Вашингтон, и перевода производства в Южную Каролину.

По состоянию на конец апреля авиаконцерн не поставил примерно 100 новых самолетов Dreamliner. Компания надеется передать большинство из них клиентам до конца текущего года.

Акции Boeing в пятницу дешевеют на 1,5%.