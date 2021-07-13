Депутата Рады назвали кандидатом Зеленского на замену Авакову

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил депутатам фракции "Слуга народа", что выдвинул главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел.

Об этом сообщил депутат из этой фракции Александр Качура (фракция "Слуга народа"). По его словам, фракция поддержала это предложение аплодисментами.

"Монастырский Денис - главный кандидат на должность министра", - написала в фейсбуке депутат из этой же фракции Елизавета Ясько.

Арсен Аваков, который руководил МВД с конца февраля 2014 года, 13 июля подал в отставку. Раде еще предстоит рассмотреть его заявление.