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Глава МВД Украины Аваков подал в отставку

Глава МВД Украины Аваков подал в отставку
Глава МВД Украины Арсен Аваков
Фото: Сергей Плачков/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Арсен Аваков сообщил, что подал в отставку с поста главы МВД Украины. Он объявил об этом через пресс-службу ведомства.

"Согласно ч.1 ст.18 закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел", - сообщил он и поблагодарил команду министерства за годы совместной работы.

Ранее о грядущей отставке министра стали сообщать СМИ со ссылкой на источник во власти. Так, по сведениям собеседников "УНН", Верховная рада может рассмотреть заявление Аваков уже 15 июля. Депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько написала в фейсбуке, что вопрос об отставке Авакова может быть рассмотрен в парламенте уже в среду или четверг.

Аваков руководил МВД с 27 февраля 2014 года. Он входил в правительства Арсения Яценюка (2014-2016), Владимира Гройсмана (2016-2019), Алексея Гончарука (2019-2020) и Дениса Шмыгаля (2020-2021).

Украина МВД Арсен Аваков Верховная рада

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