Министр спорта Матыцин не поедет в Токио на Олимпийские игры

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Глава минспорта России Олег Матыцин заявил, что не поедет в Японию на Олимпийские игры.

"К большому сожалению, не планирую по известным причинам, связанным с ограничением участия представителей правительства", - сказал Матыцин журналистам во Владивостоке где он встретился с российскими олимпийцами, которые проходят подготовку к Олимпиаде в Токио.

При этом он отметил, что российская команда находится в надежных руках.

"Здесь работает профессиональная команда, создан штаб. Он начнет работать с 15 июля в РФ и тот, штаб, который будет возглавлять президент Олимпийского комитета непосредственно в Токио, мы взаимодействуем в режиме 24 и 7. Надеемся, тот опыт, который есть по тренерам, спортсменам, по организаторам, он позволит исключить всяческие риски, которые бы могли помешать команде, ее успешному выступлению", - отметил министр.

Олимпийские игры в Токио году пройдут с 23 июля по 8 августа.