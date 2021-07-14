Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:33Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 755 275+492 688

Министр спорта Матыцин не поедет в Токио на Олимпийские игры

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Глава минспорта России Олег Матыцин заявил, что не поедет в Японию на Олимпийские игры.

"К большому сожалению, не планирую по известным причинам, связанным с ограничением участия представителей правительства", - сказал Матыцин журналистам во Владивостоке где он встретился с российскими олимпийцами, которые проходят подготовку к Олимпиаде в Токио.

При этом он отметил, что российская команда находится в надежных руках.

"Здесь работает профессиональная команда, создан штаб. Он начнет работать с 15 июля в РФ и тот, штаб, который будет возглавлять президент Олимпийского комитета непосредственно в Токио, мы взаимодействуем в режиме 24 и 7. Надеемся, тот опыт, который есть по тренерам, спортсменам, по организаторам, он позволит исключить всяческие риски, которые бы могли помешать команде, ее успешному выступлению", - отметил министр.

Олимпийские игры в Токио году пройдут с 23 июля по 8 августа.

Олег Матыцин Токио

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 14 июля

Европейские индексы слабо изменились после статданных об инфляции

Европейские индексы слабо изменились после статданных об инфляции

ФБР расследует деятельность компании, обходившей санкции против РФ

Пандемия коронавируса

Johnson & Johnson и AstraZeneca изучат возможность изменения вакцин

Johnson & Johnson и AstraZeneca изучат возможность изменения вакцин

Блинкен заявил о готовности США принять меры "против хакеров в России"

Глава МИД Германии обвинил Россию и КНР в политизации поставок вакцин

РФ готова к углублению кооперации с бывшими республиками СССР

Путин указал, что РФ полностью выполнит контракт на поставки газа через Украину

Пандемия коронавируса

Российские эксперты проверят ситуацию с COVID-19 на курортах Египта

Российские эксперты проверят ситуацию с COVID-19 на курортах Египта

Круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции с 1 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');