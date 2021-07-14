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В Кремле одобрили инструктаж спортсменов о политике перед Олимпиадой

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кремле поддержали решение дать российским спортсменам перед поездкой на Олимпиаду в Токио рекомендации о том, как отвечать на вопросы о политике.

"В Кремле согласны, что такие рекомендации не помешают. Но потом уже каждый сам решает, пользоваться этим или не пользоваться", - сказал на брифинге 14 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Спортсмены - не политики, но к сожалению, многие хотят из них сделать политиков, и многие пытаются привлечь их к политике, и тогда они попадают в тяжелую ситуацию".

О рекомендациях, которые спортсменам разослал Олимпийский комитет России, сообщили "Ведомости". В ОКР изданию подтвердили подлинность документа. Источник газеты, близкий к комитету, отметил, что перед предыдущими Олимпиадами подобных инструкций не давали.

На вопросы про домогательства в памятке рекомендовано отвечать, что спортивный мир с такой проблемой справится и добавлять: "Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах".

Спортсмены будут выступать в Токио не под российским флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. На соответствующие вопросы им советуют отвечать, что они лично в допинговых скандалах не участвовали и сказать им нечего, и предложить комментировать санкции тем, кто их вводить.

Авторы инструкции предупредили спортсменов, что им могут задавать провокационные вопросы, их могут "развести" специально обученные люди и они "по незнанию" окажутся в неприятном положении. Кроме того, им посоветовали очень аккуратно и взвешенно оценивать собственные посты, комментарии и даже лайки в соцсетях перед публикацией.

ОКР Кремль Токио Дмитрий Песков

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