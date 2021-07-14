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Почти 80 жителей Афганистана бежали в Таджикистан, спасаясь от талибов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Спасаясь от преследования боевиков движения "Талибан" (запрещено в России) на территорию Таджикистана бежали 77 жителей уезда Вахан афганской провинции Бадахшан, сообщил в среду пресс-центр пограничных войск госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

"13 июля в 16:00 по местному времени 77 человек, в том числе 26 мужчин, 20 женщин и 31 несовершеннолетний, граждане исламской республики Афганистан, в основном жители киргизского села Андемин Ваханского уезда провинции Бадахшан, опасаясь преследований со стороны талибов и ради спасения своей жизни, пришли в Таджикистан, перейдя государственную границу в селе Кизил-Работ Мургабского района", - говорится в сообщении.

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Таджикские пограничники разрешили афганским беженцам въехать в Таджикистан "по гуманитарным соображениям". Сейчас афганские беженцы находятся в районах Андемин и Чештеба джамоата Кызыл-Работ Мургабского района.

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, комментируя бегство жителей провинции Бадахшан в соседний Таджикистан, заявил, что "террористы "Талибан" (запрещено в России) изгнали десятки семей с Бадахшанского Памира".

"Они их заставляют либо принять ислам, либо уехать. Это меньшинство - киргизы, которые жили здесь веками, пережили невзгоды и не уехали. Сейчас они в Таджикистане в ожидании своей судьбы", - написал Салех в соцсети.

Афганистан Таджикистан

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