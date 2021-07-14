В Европе из-за ливней начался мощный паводок

Последствия паводка в Эркрате, Германия Фото: David Young/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В ночь на среду над западной и центральной Европой прошли бури, которые вызвали наводнения, в Германии жителя Йёштадта унесло потоком и он пропал без вести, сообщает АР.

В городе Хоф в Баварии уже вечером во вторник затопило первые этажи домов, ветром повалило деревья и порвало линии электропередач. По данным синоптиков, на город за 12 часов вылилось 80 литров дождя на квадратный метр.

В Хагене несколько автомобилей застряли в потоке воды, пожарным пришлось вызволять оттуда водителей. Местные пользователи соцсетей выкладывали видео улиц, затопленных по колено, и сошедших на дорогу оползней.

В городе Эрхарт ливни перегрузили канализацию, и горожан попросили не включать посудомоечные и стиральные машины и не принимать душ.

Жителей Лимбурга в Нидерландах предупредили, что лучше держаться подальше от рек и ручьев, которые из-за ливней превратятся в бурные потоки. Владельцам лодок посоветовали не кататься по реке Маас.

В Швейцарии уровень воды в Люцернском озере сильно повысился, там полностью запретили судоходство. Le Matin сообщает об опасном повышении уровня и в других озерах. Местные власти сбрасывают излишки воды через шлюзы, закрывают дороги для транспорта в опасных местах. В кантоне Цюрих ливнем разрушило три склада. Дожди льют в Швейцарии с вечера понедельника.

Метеорологи ожидают, что паводок на крупных рекха, таких. как Рейн, продолжится до конца недели. АР отмечает, что обычно летом в Европе не бывает наводнений, паводок характерен больше для весны, когда тает снег в горах.