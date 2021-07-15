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В Германии после наводнения пропали без вести 60 человек

Шесть человек погибли

В Германии после наводнения пропали без вести 60 человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли и около 60 пропали без вести в результате наводнения на западе Германии, сообщает в четверг Deutsche Welle.

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Власти объявили чрезвычайное положение. "Буря сильно ударила по нашей стране. Я переживаю вместе со всеми, кто сейчас в опасности", - сказала министр-председатель Рейнланд-Пфальца Малу Драйер в официальном твиттере правительства федеральной земли.

По сообщению полиции, четверо погибших были обнаружены в общине Шульд в районе Арвайлер, который находится в Рейнланд-Пфальце. Точные обстоятельства их смерти пока неизвестны: тела были обнаружены в разных местах. Еще один погибший найден в затопленном подвале собственного дома в районе Уна федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

За ночь в результате сильного и продолжительного дождя обрушилось шесть домов, еще несколько строений находится под угрозой обрушения. В некоторых из них люди до сих пор ждут помощи. Подобраться к ним сложно, в связи с чем запланированы спасательные операции с воздуха.

Наводнения также произошли в Нидерландах и Бельгии. По прогнозу, в течение этой недели реки могут начать выходить из берегов.

В Швейцарии региональные власти объявили самую высокую угрозу наводнений в районе Фирвальдштетского озера и запретили судоходство по нему.

Германия

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