Более 340 киргизов бежали из Афганистана в Таджикистан за два дня

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - За последние два дня 347 афганских этнических киргизов перешли на таджикскую территорию, спасаясь от вооруженной группировки движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщил в среду вечером пресс-центр пограничных войск Таджикистана.

Все беженцы - жители кишлака Андемин уезда Вахон в провинции Бадахшан Афганистана. Они перешли на территорию Таджикистана в Горно-Бадахшанской автономной области (восток республики).

"Во время пересечения госграницы двое младенцев скончались. Таджикские пограничники, руководствуясь принципом гуманизма и добрососедства, разрешили афганским беженцам войти на территорию Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что у граждан Афганистана обнаружено и изъято более 3,5 кг наркотических веществ.