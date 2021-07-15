Талибы захватили город и КПП на пакистано-афганской границе

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) установили контроль над населенным пунктом Спин-Болдак в Кандагаре на юге Афганистана и над расположенным в нем КПП на границе с Пакистаном, передают в четверг западные СМИ со ссылкой на пакистанский МИД.

"Они установили контроль над пограничным переходом Спин-Болдак", - сказал представитель внешнеполитического ведомства Пакистана Захид Хафиз Чондри.

В среду талибы заявили, что установили контроль над этим городом. Однако МВД Афганистана сообщало, что силам безопасности страны, напротив, удалось отразить нападение боевиков и сохранить контроль над городом.

В Пакистане же заявили, что закрыли свою сторону пограничного перехода в Спин-Болдаке. Представитель местных властей Ариф Какар заявил "Аль-Джазире", что "присутствие талибов можно заметить вдоль афганской границы", и никаких правительственных сил Афганистана там нет.