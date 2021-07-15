Военные в США опасались, что Трамп устроит переворот после поражения на выборах

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли был "потрясен" тем, что Дональд Трамп и его союзники могут предпринять попытку государственного переворота, говорится в книге журналистов The Washington Post Кэрол Леонниг и Филипа Ракера.

Отрывки из книги "Я один могу это исправить", выход которой планируется на следующей неделе, публикует телеканал CNN.

В ней утверждается, что Милли и другие высокопоставленные чиновники неофициально планировали различные способы остановить Трампа, подавая в отставку вместо того, чтобы выполнять его приказы, которые они считали незаконными, опасными или опрометчивыми.

Авторы книги пишут, что Милли поговорил с друзьями, законодателями и коллегами об угрозе государственного переворота, поскольку чувствовал, что он должен быть начеку в ожидании того, что может произойти.

"Они могут попытаться, но они не добьются успеха. Вы не можете сделать это без военных. Вы не можете сделать это без ЦРУ и ФБР. Мы - парни с оружием ", - однажды сказал Милли своим заместителям.

Милли, как говорится в книге, рассматривал Трампа как "классического авторитарного лидера, которому нечего терять", и видел параллели между риторикой Адольфа Гитлера и заявлениями Трампа о фальсификации выборов.

В преддверии ноябрьского 2020 года массового митинга в поддержку Трампа и в знак протеста против результатов выборов Милли сказал помощникам, что он опасается, что это "может быть современным американским эквивалентом коричневорубашечников на улицах".

Авторы книги цитируют Милли, показывая его в позитивном свете как человека, который пытался сохранить демократию, считая, что она находится на грани краха, отмечает телеканал.