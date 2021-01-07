Трамп обратился к протестующим в Капитолии
Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обратился к протестующим в Капитолии, его видеообращение опубликовано в твиттере.
Президент США заявил, что голосование было нечестным и назвал его сфальсифицированным. Он призвал протестующих разойтись по домам, напомнив о необходимости мира, а также уважении к правоохранительным органам.
"Нам нужен мир, поэтому - идите домой. Мы вас любим, вы - особенные", - сказал он в видеозаписи, размещенной в твиттере.
Twitter запретил ставить отметки "нравится" и ретвитить обращение Трампа, так как оно несет риск насилия на фоне неподтвержденной информации о нечестных выборах.
January 6, 2021