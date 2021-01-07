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Трамп обратился к протестующим в Капитолии

Трамп обратился к протестующим в Капитолии
Дональд Трамп
Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обратился к протестующим в Капитолии, его видеообращение опубликовано в твиттере.

Президент США заявил, что голосование было нечестным и назвал его сфальсифицированным. Он призвал протестующих разойтись по домам, напомнив о необходимости мира, а также уважении к правоохранительным органам.

"Нам нужен мир, поэтому - идите домой. Мы вас любим, вы - особенные", - сказал он в видеозаписи, размещенной в твиттере.

Twitter запретил ставить отметки "нравится" и ретвитить обращение Трампа, так как оно несет риск насилия на фоне неподтвержденной информации о нечестных выборах.

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