Электрокары Chevy Bolt рекомендовали парковать на улице из-за риска возгорания

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - General Motors Co. рекомендует владельцам ранее отозванных электромобилей Chevrolet Bolt парковаться на улице после возгорания двух отремонтированных электрокаров.

На сайте производителя автомобилей говорится, что компания рекомендует владельцам "в целях большей предосторожности" не оставлять электромобили на зарядке на ночь.

В сообщении компании не уточняются причины возгораний двух электрокаров, но говорится, что GM расследует инциденты. Компания сообщила, что клиенты продолжат получать отремонтированные электромобили в рамках кампании по их отзыву.

Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) сообщило, что ячейки для батарей электромобилей компании могут задымиться и воспламениться изнутри. Ведомство начало расследование в отношении Chevrolet Bolt в октябре.

В ноябре GM отозвала почти 69 тысяч электромобилей Bolt 2017-2019 годов, в том числе примерно 51 тысячу машин, проданных в США.

Компания сообщила, что разработала диагностические программные инструменты, которые будут выявлять потенциальные неисправности батареи и обнаруживать проблемы с изменением производительности до того, как возникнет какой-либо инцидент.

Акции General Motors в ходе торгов в четверг дешевеют на 1,3%.