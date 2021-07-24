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GM второй раз отзывает электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания

GM второй раз отзывает электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания
Электромобиль Chevrolet Bolt на выставке в Сеуле. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - General Motors Co. отзывает электромобили Chevrolet Bolt, уже во второй раз менее чем за год, из-за возможного дефекта аккумуляторов, который может приводить к возгоранию этих машин.

В сообщении GM, опубликованном в пятницу, говорится, что как показало расследование компании, производственные дефекты некоторых элементов батарей являются основной причиной возгорания. Компания призвала владельцев электромобилей Bolt 2017-2019 годов ограничить уровень заряда батареи до 90% емкости и парковать автомобили на улице после их зарядки.

В рамках предыдущего отзыва, инициированного в ноябре, владельцам 69 тыс. электромобилей Bolt было рекомендовано обновить программное обеспечение, которое отслеживает состояние литий-ионных батарей и сообщать о любых возможных проблемах.

По словам представителя GM, которого цитирует газета The Wall Street Journal, по крайней мере один случай возгорания был зафиксирован в автомобиле с обновленным ПО. Всего компании известно о восьми случаях возгорания и двух пострадавших, сказал он.

"К сожалению, обновление программного обеспечения не было достаточно эффективным, чтобы устранить риски для безопасности в автомобилях, что объясняет второй отзыв", - сказал представитель GM.

Автопроизводитель планирует внести некоторые изменения в аппаратное обеспечение аккумуляторов, но окончательное решение еще не найдено, отметил он.

GM - не единственная компания, которая за последний год столкнулась с проблемой возгорания машин из-за литий-ионных батарей, используемых в электромобилях. В прошлом году Ford Motor Co., Hyundai Motor Co. и BMW AG также были вынуждены отзывать новые модели электрокаров. По данным ученых, риск возгорания электромобилей сравним с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, однако возможен его рост по мере увеличения количества электромобилей на дорогах.

General Motors Co. Chevrolet Bolt

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